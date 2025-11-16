«Торонто» уступил «Чикаго», у Михеева результативная передача

«Торонто» проиграл «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У хозяев голы забили Райан Грин, Теуво Терявяйнен и Колтон Дач. Российский нападающий Илья Михеев сделал результативный пас. В сезоне-2025/26 у 31-летнего россиянина 7 (4+3) очков в 17 матчах.

У гостей шайбы забросили Николас Робертсон и Морган Райлли.

«Торонто» проиграл пять матчей подряд. Команда идет на 15-м месте в Восточной конференции (18 очков после 19 матчей). «Чикаго» (22 очка после 18 игр) занимает шестое место в Западной конференции.