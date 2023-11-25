«Чикаго» в овертайме переиграл «Торонто». Самсонов отразил 30 бросков

«Чикаго» переиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Победную шайбу в овертайме забросил Кевин Корчински.

Российский голкипер «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов отразил 30 из 34 бросков по своим воротам.

«Чикаго» прервал свою неудачную серию поражений и набрал 12 очков, занимая 15-е место в Западной конференции. «Торонто» идет на 4-й строчке в Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Торонто» — 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Робертсон — 3 (Доми, Джиордано), 7:14 — 0:1. Дикинсон — 4 (Андерсон), 8:03 — 1:1. Ярнкрок — 5 (Броди, Доми), 21:17 — 1:2. Ривз — 1 (Маккейб, Кампф), 23:31 — 1:3. Дикинсон — 5, 32:27 — 2:3. Дикинсон — 6, 40:15 — 3:3. Корчински — 2 (Бедард, Курашев), 64:30 — 4:3.

Вратари: Содерблум — Самсонов.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 34 (6+9+13+6) — 37 (15+9+9+4).

24 ноября. Чикаго. United Center.