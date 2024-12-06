«Чикаго» уволил главного тренера Ричардсона

«Чикаго» принял решение уволить Люка Ричардсона с поста главного тренера. Он тренировал команду с июня 2022 года.

«Спасибо, Люк. Желаем тебе и твоей семье всего самого наилучшего в будущем», — написала пресс-служба клуба в соцсети X.

В четверг, 5 декабря, «Чикаго» на своем льду проиграл «Бостону» (2:4). Команда в 26 матчах этого сезона набрала 18 очков и занимает последнее место в Западной конференции.

49 -летний Андерс Соренсен был назначен исполняющим обязанности главного тренера. Предыдущие шесть сезонов он тренировал фарм-клуб «Рокфорд Айсхогс».