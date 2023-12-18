«Ванкувер» на выезде обыграл «Чикаго», Михеев забил победный гол

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Чикаго» со счетом 4:3.

В составе «Кэнакс» отличились Элиас Петтерссон, Дакота Джошуа, Брок Босер и Илья Михеев, Иван Задоров получил 17 минут штрафа за драку с Ризом Джонсоном. У «Блэкхокс» дубль оформил Ник Фолиньо, еще один гол забил Коул Гуттман.

После этого матча «Ванкувер» с 44 очками занимает второе место в Западной конференции, «Чикаго» с 19 очками — на последней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Ванкувер» — 3:4 (1:1, 1:3, 1:0)

Голы: Фолиньо — 5 (Андерсон), 9:59 — 1:0. Петтерссон — 12 (бол., Миллер, Гронек), 18:15 — 1:1. Фолиньо — 6 (бол., Бедард, Курашев), 20:35 — 2:1. Джошуа — 7 (Гарлэнд, Блюгерс), 23:04 — 2:2. Босер — 23 (Миллер, Майерс), 23:45 — 2:3. Михеев — 10 (Майерс, Сутер), 35:41 — 2:4. Гуттман — 2 (бол., Бедард, Курашев), 46:44 — 3:4.

Вратари: Мразек — Демко.

Штраф: 13 — 23.

Броски: 28 (13+9+6) — 26 (5+14+7).

Наши: Зайцев (15.55/0/0) — Задоров (13.41/2/+3), Кузьменко (11.09/0/0), Михеев (15.41/3/+1).

17 декабря. Чикаго. United Center. 19302 зрителя