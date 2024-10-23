«Ванкувер» обыграл «Чикаго» и продлил победную серию до трех матчей

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Чикаго» со счетом 6:3.

В составе «Кэнакс» 3 (1+2) очка набрал Джей Ти Миллер, дубль у Дентона Хайнена, еще по голу забили Конор Гарланд, Брок Босер и Пиюс Сутер. У «Блэкхокс» шайбы забросили Райан Донато, Тейлор Холл и Тайлер Бертуцци.

В следующем матче «Ванкувер» 27 октября сыграет с «Питтсбургом», «Чикаго» днем ранее встретится с «Нэшвиллом».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Ванкувер» — 3:6 (2:4, 0:0, 1:2)

Голы: Хейнен — 1 (Блюгерс, Шервуд), 0:21 — 0:1. Миллер — 3 (бол., Хьюз, Гарлэнд), 6:01 — 0:2. Донато — 2 (Дикинсон, Власик), 9:25 — 1:2. Хейнен — 2 (Гронек, Шервуд), 10:46 — 1:3. Холл — 2 (Мерфи), 13:29 — 2:3. Гарлэнд — 3 (Петтерссон, Миллер), 15:17 — 2:4. Босер — 4 (бол., Миллер, Хьюз), 50:29 — 2:5. Сутер — 1 (Браннстрем, Оман), 50:58 — 2:6. Бертуцци — 2 (бол., Фолиньо, Джонс), 54:04 — 3:6.

Вратари: Мразек — Ланкинен.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 34 (13+12+9) — 30 (11+10+9).

Наши: Михеев (14.37/1/0) — -.

23 октября. Чикаго. United Center.