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Сегодня, 22:00

«Чикаго» — «Ванкувер»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео бесплатно онлайн)

Видеотрансляция матча НХЛ «Чикаго» — «Ванкувер» 17 декабря во Вконтакте начнется в 23.00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Хоккеисты «Ванкувера».
Фото USA Today Sports
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«Чикаго» на своем поле сыграет против «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 17 на 18 декабря. Встреча пройдет на территории спортивной арены «Юнайтед-центр». Начало — в 23.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Чикаго» — «Ванкувер» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

В турнирной таблице Западной конференции «Чикаго» занимает последнее место, набрав 19 очков. «Ванкувер» имеет в своем активе 42 очка и идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции.

«Кэнакс» одержал четыре подряд победы, в том числе, над «Тампой», «Каролиной» и «Флоридой».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Чикаго Блэкхокс
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