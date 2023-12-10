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10 декабря, 23:00

«Чикаго» — «Вашингтон»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео бесплатно онлайн)

Видеотрансляция матча НХЛ «Чикаго» — «Вашингтон» 11 декабря во Вконтакте начнется в 3.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Александр Овечкин.
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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В ночь на 11 декабря «Вашингтон» в гостях сыграет против «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча пройдет на территории спортивной арены «Юнайтед-центр». Начало — в 3.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Чикаго» — «Вашингтон» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте».

Следите за ключевыми событиями игры НХЛ «Чикаго» — «Вашингтон» в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Блэкхокс» с 19 очками занимают 15-е место в турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата НХЛ. «Кэпиталз» с 29 баллами находятся на девятой строчке на Востоке.

В составе «Вашингтона» играет российский нападающий Александр Овечкин. В нынешнем сезоне 38-летний форвард набрал 15 (5+10) очков в 24 матчах при показателе полезности «-2». На счету Овечкина 827 заброшенных шайб за все время выступлений в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекордсменом лиги является канадец Уэйн Гретцки с 894 голами.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Чикаго Блэкхокс
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