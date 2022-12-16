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НХЛ

Сегодня, 06:51

«Вегас» обыграл «Чикаго»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Чикаго» на своем льду проиграл «Вегасу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. «Блэкхокс» потерпели пятое поражение подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Вегас» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы: Стивенсон — 7 (бол., Стоун, Маршессо), 14:41 — 0:1. Смит — 13 (мен., Карлссон), 23:56 — 0:2. Кессел — 6 (Мироманов, Карлссон), 48:08 — 0:3. Рэддиш — 9 (Тэйвз, С. Джонс), 56:06 — 1:3. Смит — 14 (п.в., Маршессо), 59:30 — 1:4.

Вратари: Содерблум (58:06 — 59:30) — Томпсон.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 24 (7+7+10) — 25 (12+4+9).

Наши: — - Мироманов (19.22/1/+1).

16 декабря. Чикаго. United Center. 15911 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Чикаго Блэкхокс
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