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НХЛ

22 февраля, 07:21

«Чикаго» в овертайме выиграл у «Вегаса»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Чикаго» переиграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б. «Блэкхокс» одержали третью победу подряд и прервали пятиматчевую победную серию «Голден Найтс».

Автором победного буллита стал нападающий Тайлер Джонсон.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Вегас» — 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Колесар — 6 (Руа), 3:26 — 0:1. Гуттман — 2 (Т. Джонсон, Рэддиш), 12:39 — 1:1. Айкел — 18 (Теодор), 31:32 — 1:2. Т. Джонсон — 7 (бол., Кейн, Доми), 59:05 — 2:2.

Победный буллит: Т. Джонсон.

Вратари: Мразек — Броссуа.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 39 (9+12+13+5) — 36 (9+20+5+2).

22 февраля. Чикаго. United Center. 18083 зрителя

Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Чикаго Блэкхокс
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