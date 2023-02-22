«Чикаго» в овертайме выиграл у «Вегаса»

22 февраля, 07:21
«Чикаго» переиграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б. «Блэкхокс» одержали третью победу подряд и прервали пятиматчевую победную серию «Голден Найтс».
Автором победного буллита стал нападающий Тайлер Джонсон.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Вегас» — 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Колесар — 6 (Руа), 3:26 — 0:1. Гуттман — 2 (Т. Джонсон, Рэддиш), 12:39 — 1:1. Айкел — 18 (Теодор), 31:32 — 1:2. Т. Джонсон — 7 (бол., Кейн, Доми), 59:05 — 2:2.
Победный буллит: Т. Джонсон.
Вратари: Мразек — Броссуа.
Штраф: 12 — 6.
Броски: 39 (9+12+13+5) — 36 (9+20+5+2).
22 февраля. Чикаго. United Center. 18083 зрителя