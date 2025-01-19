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Сегодня, 06:42

«Чикаго» победил «Вегас» и прервал 4-матчевую серию поражений

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Чикаго» дома обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Защитник хозяев Сет Джонс набрал 3 (1+2) очка. Дубль в активе Тайлера Бертуцци. Еще по одной шайбе забросили Лукас Райхел и Тейлор Холл.

У гостей 3 (2+1) очка на счету Томаша Гертла. Виктор Олофссон отличился единожды.

Российский голкипер «Вегаса» Илья Самсонов отразил 18 бросков по своим воротам.

«Чикаго» (33 очка) прервал 4-матчевую серию поражений, но остается на последнем, 16-м месте в Западной конференции НХЛ. «Вегас» (61) потерпел третье поражение кряду и занимает третью позицию на «Западе».

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«Чикаго» — «Вегас» — 5:3 (3:1, 1:2, 1:0)

Голы: Олофссон — 10 (Пьетранджело, Гертл), 9:29 — 0:1. Райхель — 4 (Фолиньо, Дач), 16:00 — 1:1. Бертуцци — 15 (бол., Джонс, Терявяйнен), 16:40 — 2:1. Холл — 9 (Марун, Донато), 19:42 — 3:1. Гертл — 14 (Теодор), 28:10 — 3:2. Гертл — 15 (бол., Теодор, Айкел), 34:42 — 3:3. Джонс — 4 (Бедард, Назар), 38:58 — 4:3. Бертуцци — 16 (бол., Терявяйнен, Джонс), 44:08 — 5:3.

Вратари: Мразек — Самсонов (58:25).

Штраф: 23 — 13.

Броски: 23 (13+3+7) — 35 (5+17+13).

Наши: Михеев (14.06/1/-1) — Барбашев (15.24/2/0), Дорофеев (20.05/5/0).

19 января. Чикаго. United Center. 19340 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Чикаго Блэкхокс
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