Гол Дорофеева принес «Вегасу» победу над «Чикаго»

«Вегас» обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Автором победной шайбы стал российский нападающий Павел Дорофеев. У него теперь 47 (31+16) очков в 72 играх этого сезона.

Форвард «Блэкхокс» Илья Михеев отметился двумя результативными передачами. На его счету 31 (17+14) очко в 71 игре текущей регулярки.

«Вегас» набрал 96 очков в 72 матчах и занимает 3-е место в Западной конференции. «Чикаго» идет на 15-й строчке — 51 очко в 73 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Вегас» — 3:5 (1:0, 2:2, 0:3)

Голы: Донато — 26 (дель Мастро, Михеев), 16:15 — 1:0. Стоун — 19 (Барбашев, Айкел), 26:41 — 1:1. Олофссон — 12 (Карлссон, Колесар), 27:34 — 1:2. Донато — 27 (Велено, Кайсер), 36:14 — 2:2. Донато — 28 (Михеев, Бедард), 36:29 — 3:2. Олофссон — 13 (Смит, Карлссон), 42:06 — 3:3. Дорофеев — 31 (бол., Хэнифин, Карлссон), 56:50 — 3:4. Хауден — 21 (п.в., Стоун), 59:17 — 3:5.

Вратари: Найт (58:11 — 59:17) — Хилл.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 21 (6+7+8) — 22 (5+9+8).

Наши: Михеев (17.59/4/0) — Барбашев (16.10/3/+1), Дорофеев (14.56/1/-1).

29 марта. Чикаго. United Center. 19121 зритель.