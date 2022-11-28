«Виннипег» на выезде разгромил «Чикаго»

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 7:2.

В составе «Джетс» по дублю оформили Пьер-Люк Дюбуа и Саку Маеналайнен, 3 (1+2) очка у Кайла Коннора, еще по шайбе забросили Янсен Харкинс и Марк Шайфли. У «Блэкхокс» отличились Тэйлор Рэддиш и Джуджхар Хайра.

После этого матча «Виннипег» с 27 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Чикаго» с 16 очками — на 15-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Виннипег» — 2:7 (0:1, 2:4, 0:2)

Голы: Харкинс — 2 (Лаури, Эйссимонт), 14:51 — 0:1. Мяеналанен — 2 (Бэррон, Тонинато), 22:55 — 0:2. Рэддиш — 6 (Курашев, Маккейб), 23:12 — 1:2. Коннор — 8 (бол., Моррисси, Уилер), 28:37 — 1:3. Мяеналанен — 3 (Моррисси, Демело), 29:52 — 1:4. Хайра — 3 (бол., К. Джонс, Курашев), 35:09 — 2:4. Шайфли — 11 (Уилер, Перфетти), 38:57 — 2:5. Дюбуа — 9 (Коннор), 44:37 — 2:6. Дюбуа — 10 (бол., Моррисси, Коннор), 52:10 — 2:7.

Вратари: Мразек — Хеллибак.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 25 (7+10+8) — 44 (17+14+13).

Наши: — .

28 ноября. Чикаго. United Center. 17611 зрителей.