«Виннипег» в серии буллитов обыграл «Чикаго»

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл в серии буллитов «Чикаго» со счетом 5:4.

В составе «Джетс» дубль оформил Джош Моррисси, по голу забили Нино Нидеррайтер и Кайл Коннор, победный буллит на счету Кола Перфетти. У «Блэкхокс» шайбы забросили Ник Фолиньо, Коннор Бедард, Райан Донато и Фрэнк Назар.

После этого матча «Виннипег» со 114 очками занимает первое место в Западной конференции, «Чикаго» с 57 очками — на 15-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Виннипег» — 4:5 Б (2:0, 0:2, 2:2, 0:0, 0:1)

Голы: Фолиньо — 15 (мен.), 10:40 — 1:0. Бедард — 21 (бол., Ринцель, Назар), 13:21 — 2:0. Нидеррайтер — 17 (бол., Самберг, Пионк), 31:15 — 2:1. Коннор — 41 (Иафалло), 36:03 — 2:2. Моррисси — 13 (Наместников, Перфетти), 42:08 — 2:3. Донато — 31 (Бедард, Власик), 50:53 — 3:3. Назар — 10 (Бертуцци, Левшунов), 54:05 — 4:3. Моррисси — 14 (Демело, Коннор), 56:13 — 4:4.

Победный буллит: Перфетти.

Вратари: Найт — Хеллибак.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 32 (4+13+14+1) — 41 (8+13+14+6).

Наши: Михеев (19.11/2/0) — Наместников (18.14/2/-1).

13 апреля. Чикаго. United Center. 20634 зрителя.