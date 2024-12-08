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Сегодня, 02:29

«Виннипег» на выезде победил «Чикаго» и прервал серию из четырех поражений подряд

Сергей Разин
корреспондент
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«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Чикаго» со счетом 4:2.

В составе «Джетс» отличились Габриэль Виларди, Нино Нидеррайтер, Марк Шайфли и Мейсон Аплтон. У хозяев голы на счету Алекса Власика и Алека Мартинеса.

На 11-й минуте при счете 1:0 голкипер Арвид Седерблум сменил в воротах «Чикаго» Петра Мразека.

«Виннипег» прервал серию из четырех поражений и с 40 очками расположился на втором месте в Западной конференции, «Чикаго» с 18 очками — на последней строчке.

НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Чикаго Блэкхокс
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