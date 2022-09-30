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Сегодня, 04:20

Чинахов оформил дубль в матче против «Сент-Луиса»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Коламбус» удвоил преимущество в предсезонном матче НХЛ против «Сент-Луиса».

На 12-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Егор Чинахов. Для 21-летнего россиянина это вторая шайба в этой встрече.

Сезон-2022/23 стартует 7 октября и станет 106-м в истории лиги. «Блю Джэкетс» в первом матче сыграет против «Каролины» (13 октября), а «Сент-Луис» — с «Коламбусом» (16 октября).

Егор Чинахов
Хоккей
НХЛ
Коламбус Блю Джэкетс
ХК Сент-Луис Блюз
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Чинахов открыл счет в матче «Коламбуса» с «Сент-Луисом»

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