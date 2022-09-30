Чинахов оформил дубль в матче против «Сент-Луиса»

«Коламбус» удвоил преимущество в предсезонном матче НХЛ против «Сент-Луиса».

На 12-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Егор Чинахов. Для 21-летнего россиянина это вторая шайба в этой встрече.

Chinny scores his second of the night off a beautiful pass from Nyquist! 2-0 CBJ! pic.twitter.com/OiWnOLXShA — CBJ Center (@CBJcenter) September 30, 2022

Сезон-2022/23 стартует 7 октября и станет 106-м в истории лиги. «Блю Джэкетс» в первом матче сыграет против «Каролины» (13 октября), а «Сент-Луис» — с «Коламбусом» (16 октября).