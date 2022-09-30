Чинахов открыл счет в матче «Коламбуса» с «Сент-Луисом»

«Коламбус» открыл счет в предсезонном матче НХЛ против «Сент-Луиса».

На 4-й минуте первого периода голом отметился российский нападающий Егор Чинахов. Для 21-летнего россиянина это первая шайба в этой предсезонке.

Did someone order a Yegor Bomb? Chinakhov scores on the delayed penalty for CBJ to make it 1-0! pic.twitter.com/h8GsmWgsRi — CBJ Center (@CBJcenter) September 30, 2022

Сезон-2022/23 стартует 7 октября и станет 106-м в истории лиги. «Блю Джэкетс» в первом матче сыграет против «Каролины» (13 октября), а «Сент-Луис» — с «Коламбусом» (16 октября).