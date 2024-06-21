Чинахов подписал двухлетний контракт с «Коламбусом»

Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов продлил контракт с клубом до конца сезона-2025/26. Как информирует пресс-служба «Блю Джэкетс», 23-летний россиянин заработает 4,2 миллиона долларов за два года.

В сезоне-2023/24 форвард провел 53 матча, в которых набрал 29 (16+13) очков. Всего на его счету 56 (27+29) очков в 145 играх НХЛ с дебюта в сезоне-2021/22. «Коламбус» выбрал Чинахова в первом раунде драфта-2020 под общим 21-м номером.

В прошлом сезоне «Коламбус» занял последнее 15-е место в Восточной конференции.