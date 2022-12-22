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Сегодня, 03:30

Чинахов пропустит около шести недель

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Коламбуса» Егор Чинахов пропустит около шести недель, сообщает пресс-служба клуба.

У 21-летнего россиянина выявлено растяжение лодыжки. Ранее «Блю Джэкетс» поместили игрока в список травмированных.

Чинахов в матче с «Далласом» провел на льду только 37 секунд и был вынужден его покинуть после неудачного падения игрока «Старз» Йоэля Кивиранты, который приземлился прямо на ногу россиянину.

В своем втором сезоне в НХЛ 21-летний Чинахов провел 30 матчей и набрал 13 (4+9) очков.

Егор Чинахов
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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