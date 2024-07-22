Чинахов о дебютном сезоне Воронкова в НХЛ: «В первые месяцы ему было тяжело. Мы помогали, как могли»

Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов рассказал, как помогал своему одноклубнику Дмитрию Воронкову адаптироваться в США.

Сезон-2023/24 стал для Воронкова дебютным в НХЛ.

«В первые месяцы ему было тяжело. Мы ему помогали как могли. С квартирой и всем остальным. Надеюсь, помогли хоть чем-то. Зимой были слухи о том, что он хочет вернуться в «Ак Барс»? Это лучше спросить у него. В любом случае это решение Дмитрия. Как лучше ему, так пускай и делает. Я рад, что мы провели вместе целый сезон, что играли в одном звене. И буду рад еще с ним не раз выйти на лед. Но никто за него решать не будет», — приводят «Известия» слова Чинахова.

В сезоне-2023/24 Чинахов набрал 29 (16+13) очков в 53 матчах за «Коламбус». У Воронкова 34 (18+16) очка в 75 играх.