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Сегодня, 19:36

Чинахов возобновил тренировки на льду с основой «Коламбуса»

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский нападающий Егор Чинахов возобновил тренировки на льду с основой «Коламбуса», сообщает журналист Джефф Свобода.

Отмечается, что 21-летний россиянин пока не готов принимать участие в официальных матчах, но близок к полноценному возвращению в строй.

Нападающий получил травмы лодыжки в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» в конце декабря, когда один из соперником неудачно упал ему на ногу.

В своем втором сезоне в НХЛ Чинахов провел 30 матчей и набрал 13 (4+9) очков.

Егор Чинахов
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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