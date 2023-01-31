Чинахов возобновил тренировки на льду с основой «Коламбуса»

Российский нападающий Егор Чинахов возобновил тренировки на льду с основой «Коламбуса», сообщает журналист Джефф Свобода.

Отмечается, что 21-летний россиянин пока не готов принимать участие в официальных матчах, но близок к полноценному возвращению в строй.

Нападающий получил травмы лодыжки в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» в конце декабря, когда один из соперником неудачно упал ему на ногу.

В своем втором сезоне в НХЛ Чинахов провел 30 матчей и набрал 13 (4+9) очков.