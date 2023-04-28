Чирелли: «Василевский дает игрокам «Тампы» огромный импульс и заставляет двигаться вперед»

Сегодня, 09:51
Форвард «Тампы» Энтони Чирелли прокомментировал игру вратаря Андрея Василевского в пятом матче серии с «Торонто» (4:2, 2-3 в серии).
«С тех пор как я приехал в «Тампу», каждый вечер Василевский был нашим лучшим игроком. Он снова делает сейвы для нас, он для нас опора, и, когда он делает отражает броски, он дает нам огромный импульс, поддерживает нас и заставляет двигаться вперед», — приводит слова Чирелли официальный сайт НХЛ.
Василевский отразил 29 бросков и был признан второй звездой встречи.
Шестой матч в серии состоится 29 апреля. Начало — 23.00 по московскому времени.