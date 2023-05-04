КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:59

ЦСКА хочет вернуть из НХЛ Саморукова и Исхакова

Руслан Минаев
Telegram Дзен

ЦСКА собирается вернуть игроков Дмитрия Саморукова и Руслана Исхакова из НХЛ, сообщает президент клуба Игорь Есмантович.

«Есть планы вернуть игроков из Северной Америки, — цитирует Есмантовича ТАСС. — Мы давно стоим на этой позиции, хотим возвращать наших ребят. Ждем ответов от игроков из фарм-клубов команд НХЛ. Это Дмитрий Саморуков, Руслан Исхаков».

23-летний Саморуков в этом сезоне выступает за фарм-клуб «Сент-Луиса» — «Спрингфилд» — в 71 матчей форврад набрал 20 (4+16) очков.

22-летний Исхаков играет в составе фарм-клуба «Айлендерс» «Бриджпорт» — в 69 матчах на его счету 51 (17+34) очко.

Источник: ТАСС
Дмитрий Саморуков
КХЛ
НХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Игорь Есмантович
0
Читайте также
«Они все подневольные люди». Наших лыжников больше не пускают на заседания FIS
ЦСКА впервые в истории остался без финала Лиги ВТБ. Щербенев решил в концовке
Кремль: Киев в ночь на 3 мая совершил попытку удара по резиденции Путина с помощью БПЛА
Американский правозащитник заявил о завершении конфликта на Украине
Эксперт оценил шансы украинской операции по деблокированию Артемовска
На Кубани загорелся резервуар Ильского НПЗ
Популярное видео
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасенко заявил, что не хотел бы покидать «Рейнджерс»

«Вашингтон» планирует провести собеседование с ассистентом тренера «Тампы» Хэлперном