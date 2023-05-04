ЦСКА хочет вернуть из НХЛ Саморукова и Исхакова

ЦСКА собирается вернуть игроков Дмитрия Саморукова и Руслана Исхакова из НХЛ, сообщает президент клуба Игорь Есмантович.

«Есть планы вернуть игроков из Северной Америки, — цитирует Есмантовича ТАСС. — Мы давно стоим на этой позиции, хотим возвращать наших ребят. Ждем ответов от игроков из фарм-клубов команд НХЛ. Это Дмитрий Саморуков, Руслан Исхаков».

23-летний Саморуков в этом сезоне выступает за фарм-клуб «Сент-Луиса» — «Спрингфилд» — в 71 матчей форврад набрал 20 (4+16) очков.

22-летний Исхаков играет в составе фарм-клуба «Айлендерс» «Бриджпорт» — в 69 матчах на его счету 51 (17+34) очко.