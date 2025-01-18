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Сегодня, 01:43

Цыплаков дисквалифицирован на 3 матча за силовой прием

Евгений Козинов
Корреспондент
Максим Цыплаков.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) дисквалифицировала российского нападающего «Айлендерс» Максима Цыплакова на 3 матча за силовой прием в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:3).

26-летний россиянин пропустит три игры, а также будет лишен 14,8 тысячи долларов из зарплаты, которые будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам, за неправильную атаку в голову против форварда «Флайерщ» Райана Пилинга. Во время игры судьи не зафиксировали нарушения со стороны российского хоккеиста.

В этом сезоне Цыплаков сыграл в 44 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 19 (7+12) очков.

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Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
Максим Цыплаков
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