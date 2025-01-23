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Дацюк и Федоров вошли в символическую сборную «Детройта» в XXI веке

Сергей Ярошенко
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Бывшие нападающие «Детройта» Павел Дацюк и Сергей Федоров вошли в символическую сборную франшизы в XXI веке.

Дацюк попал в первую символическую пятерке вместе с вратарем Крисом Осгудом, защитниками Никласом Лидстремом и Никласом Крунваллем, а также нападающими Стивом Айзерманом и Хенриком Зеттербергом.

Федоров вошел во вторую пятерку с голкипером Домиником Гашеком, защитниками Брайаном Рафальски и Крисом Челиосом, нападающими Диланом Ларкином и Бренданом Шэнахэном.

В 2025 году НХЛ представляет символические сборные для каждой из 32 франшиз лиги. Каждый клуб представлен первым и вторым составом из шести игроков (три нападающих, два защитника, один вратарь), которые играли за франшизу после 1 января 2000 года. Игроки выбираются представителями СМИ.

С 2001 по 2016 год на счету Дацюка 953 матча за «Ред Уингз», в которых он набрал 918 (314 + 604) очков. В составе клуба форвард стал двукратным обладателем Кубка Стэнли (2002, 2008).

Федоров выступал за «Детройт» с 1990 по 2003 год. За этот период российский нападающий выигрывал приз самому ценному игроку лиги (1994) и дважды признавался лучшим оборонительным форвардом сезона (1994, 1996). В составе «Ред Уингз» Федоров три траза выиграл Кубок Стэнли (1997, 1998, 2002).

Федоров и Дацюк введены в Зал хоккейной славы в Торонто.

Павел Дацюк
Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
Сергей Федоров
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