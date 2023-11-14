Дацюк, Могильный и Ковальчук — главные кандидаты на введение в Зал хоккейной славы

Россияне Павел Дацюк, Александр Могильный и Илья Ковальчук — главные претенденты на включение в Зал хоккейной славы в 2024 году.

Согласно рейтингу топ-10, составленному ESPN, 1-ю строчку занял нападающий Павел Дацюк, который впервые попал в число кандидатов на вступление в Зал хоккейной славы, 2-я строчка у форварда Александра Могильного, 3-й — Илья Ковальчук. Еще одним россиянином, включенным в топ-10 стал защитник Сергей Гончар, занявший 6-ю позицию.

45-летний Дацюк — единственный в мире олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли и Кубка Гагарина.

54-летний Александр Могильный — обладатель Кубка Стэнли 2000 года, олимпийский чемпион 1988 года, чемпион мира 1989 года.

40-летний Ковальчук — чемпион Олимпиады 2018 года, 2-кратный чемпион мира (2007, 2008), 3-кратный обладатель Кубка Гагарина (2015, 2017, 2021).