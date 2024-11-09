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Сегодня, 04:45

Дацюк провел символическое вбрасывание перед матчем «Торонто» — «Детройт»

Сергей Разин
корреспондент
Павел Дацюк проводит символическое вбрасывание.
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Бывший российский хоккеист Павел Дацюк провел символическое вбрасывание перед матче регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто» и «Детройтом».

Ранее Дацюку вручили перстень в преддверии церемонии введения в Зал хоккейной славы.

Дацюк выступал за «Ак Барс», «Детройт», московское «Динамо», ЦСКА, СКА и «Автомобилист». Он объявил о завершении карьеры в 2022 году. С «Детройтом» россиянин дважды выигрывал Кубок Стэнли. Всего в НХЛ форвард провел 953 матча в регулярных чемпионатах и набрал 918 (314+604) очков.

Павел Дацюк
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Торонто Мэйпл Ливз

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