Дацюк провел символическое вбрасывание перед матчем «Торонто» — «Детройт»

Бывший российский хоккеист Павел Дацюк провел символическое вбрасывание перед матче регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто» и «Детройтом».

Ранее Дацюку вручили перстень в преддверии церемонии введения в Зал хоккейной славы.

Дацюк выступал за «Ак Барс», «Детройт», московское «Динамо», ЦСКА, СКА и «Автомобилист». Он объявил о завершении карьеры в 2022 году. С «Детройтом» россиянин дважды выигрывал Кубок Стэнли. Всего в НХЛ форвард провел 953 матча в регулярных чемпионатах и набрал 918 (314+604) очков.