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Сегодня, 18:55

Дацюк — о драфте НХЛ: «Надеюсь, многие россияне будут выбраны в первом раунде»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Экс-нападающий сборной России и «Автомобилиста» Павел Дацюк рассказал об ожиданиях от драфта НХЛ и о том, чему хочет научить молодежь.

— Драфт НХЛ? Тяжело делать какой-то вывод по ребятам, которые идут на него. Не следил. Но надеюсь, что многие россияне попадут в клубы в первом раунде.

— Что вы хотите привить молодому поколению игроков?

— Если ты выбрал эту работу, ты должен ее любить. Нужно уважать партнеров, сотрудников клуба, арены. Важно думать, что сегодня самый лучший день. Что бы ни случилось, ты должен прийти на арену и стать лучше, чем ты был вчера. Уважение и любовь, без этого тяжело, — добавил Дацюк.

Хоккеист выступал за «Ак Барс», «Детройт», московское «Динамо», ЦСКА, СКА и «Автомобилист». Он объявил о завершении карьеры в 2022 году. С «Детройтом» россиянин дважды выигрывал Кубок Стэнли.

В составе сборной России Дацюк выиграл золото Олимпиады в Пхенчхане в 2018 году и бронзу Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити в 2022-м. Кроме того, он становился чемпионом мира.

Павел Дацюк
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
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