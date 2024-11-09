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Сегодня, 21:15

Дацюк: «В наш хоккей приходит мало талантов из-за того, что он подорожал»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Павел Дацюк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Знаменитый российский нападающий Павел Дацюк в интервью «СЭ» объяснил нехватку талантливых игроков в отечественном хоккее.

— Кто вам больше всего нравится из нынешних российских звезд НХЛ? И как объясните, что топовых центрфорвардов, игроков вашего амплуа, Россия производит очень мало, а в основном это вратари и крайние нападающие?

— Работа центров — достаточно тяжелая. В ней надо очень много думать. Не знаю, почему мы не можем их воспитывать в данный момент. Конечно, буду стараться помогать, чтобы у нас были хорошие центральные. Потому что от них многое зависит, они — связующие звенья между нападением и защитой.

А почему их нет... Лично мое мнение, что одна из причин — мало талантов приходит в наш хоккей. Из-за того, что он подорожал. Если сравнивать с теми временами, когда начинало мое поколение, то тогда нам помогали детские школы, выдавали коньки, хоть и старенькие, клюшки.

Сейчас все это легло на плечи родителей. Форма очень дорогая, и им тяжело платить за ребенка. Плюс еще платные подкатки. Все это тоже, наверное, влияет. Как и то, что родители слишком много требуют от детей, крадут у них детство.

Павел Дацюк. «Включение в Зал славы посвящаю памяти родителей. Без семьи не было бы ничего». Интервью Павла Дацюка
Павел Дацюк
Хоккей

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