Дацюк — об Овечкине: «Он уверен, что будет забивать в каждой смене»

Бывший нападающий «Детройта» и сборной России Павел Дацюк прокомментировал игру форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Алекс — очень влиятельный игрок, который всегда стремится забивать. Он уверен, что будет забивать в каждой смене. Это немного необычно для российского игрока. Дело не только в том, как он играет, но и в его подходе — желтые шнурки, тонированный визор», — цитирует Дацюка The Athletic.

2 апреля 39-летний россиянин отметился голом и результативной передачей в матче «Вашингтона» с «Бостоном». На его счету теперь 38 шайб в текущем сезоне и 891 гол за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкину осталось забросить 4 шайбы, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки (894).

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