Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:59

Дацюк стал членом Зала хоккейной славы НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Российский хоккеист Павел Дацюк стал членом Зала славы НХЛ.

12 ноября 46-летний россиянин был официально введен в Зал хоккейной славы НХЛ в Торонто.

Дацюк стал 10-м представителем СССР и России в Зале хоккейной славы — после Владислава Третьяка, Вячеслава Фетисова, Валерия Харламова, Игоря Ларионова, Павла Буре, Сергея Федорова, Сергея Макарова, Александра Якушева и Сергея Зубова.

Дацюк выступал за «Ак Барс», «Детройт», московское «Динамо», ЦСКА, СКА и «Автомобилист». Он объявил о завершении карьеры в 2022 году. С «Детройтом» россиянин дважды выигрывал Кубок Стэнли. Всего в НХЛ форвард провел 953 матча в регулярных чемпионатах и набрал 918 (314+604) очков.

Павел Дацюк
НХЛ

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Пять человек погибли в результате пожара в Ростовской области
Бывший президент «Анкарагюджю» получил тюремный срок за нападение на судью
Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц пригрозил России ультиматумом
Следователи раскрыли серию похищений девушек в центре Москвы
Вячеслав Дацик: «Сашу Емельяненко за такие слова любой боец СВО убьет»
Что происходит в «Спартаке» после отставки Амарала
Сегодня
Вчера
Неделя