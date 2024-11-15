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Сегодня, 07:17

Дадонов признан первой звездой матча с «Бостоном»

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Российский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (7:2). 35-летний россиянин оформил дубль.

Дадонов реализовал буллит на 7-й минуте 1-го периода и забросил шайбу на 20-й минуте 2-го периода встречи.
В текущем сезоне российский форвард набрал 6 (3+3) очков в 15 матчах.

Второй звездой встречи был признан шведский нападающий «Старз» Оскар Бек, а третьей канадский форвард «Далласа» Тайлер Сегин.

«Даллас» с 20 очками расположился на 5-м месте в турнирной таблице Западной конференции, «Бостон» с 18 очками занимает 7-е место на «Востоке».

Евгений Дадонов
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НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Даллас Старз

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