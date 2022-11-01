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НХЛ

1 ноября, 22:52

Дадонов пропустит матча с «Миннесотой» из-за травмы

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Монреаля» Евгений Дадонов пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты», сообщает журналист Эрик Энджелс.

Российский форвард не сможет принять участие в игре из-за травмы, характер которой не уточняется.

Ранее Дадонов пропустил матч с «Сент-Луисом» (7:4) по решению тренера.

Форвард попал в запас после того, как не набрал ни одного очка в первых 8 матчах сезона.

Дадонов стал игроком «Канадиенс» в межсезонье в результате обмена из «Вегаса». У него идет последний год действия контракта с кэпхитом 5 миллионов долларов.

Евгений Дадонов
ХК Миннесота Уайлд
ХК Монреаль Канадиенс
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