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Сегодня, 13:19

Дадонов — о новом соглашении: «Все зависело от того, насколько я хочу остаться в «Далласе»

Алина Савинова
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Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов рассказал, почему решил продлить контракт с клубом.

«По окончании сезона пару недель была пауза, были командные мероприятия, собрания, потом уже начали общаться. Агент с клубом несколько раз созванивался, в итоге пришли к соглашению. Получилось все довольно быстро. Мы с агентом изначально понимали, в какой финансовой ситуации клуб, сколько он может мне предложить. Поэтому все зависело от того, насколько я хочу остаться в «Далласе». Я хотел остаться в команде, считаю, что у нее есть перспективы, в следующем сезоне мы можем выступить еще сильнее. Для меня это главная причина, почему я продлил контракт», — приводит Sport24 слова Дадонова.

В феврале «Монреаль» обменял Дадонова в «Даллас» на форварда Дениса Гурьянова. В составе «Далласа» 34-летний хоккеист провел 23 матча и набрал 15 (3+12) очков. Его новое соглашение с командой рассчитано до конца сезона-2024/25.

Источник: https://sport24.ru/hockey/news-2023-07-05-dadonov-o-novom-kontrakte-vse-zaviselo-ot-togo-naskolko-ya-khochu-ostatsya-v-dallase
Евгений Дадонов
Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
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