Дадонов: «Есть небольшое огорчение, что не сыграл на Олимпиаде»

Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов признался, что испытывает огорчение из-за пропуска двух последних Олимпиад.

«Есть небольшое огорчение, но ничего с этим уже поделать не могу», — приводит «РБ Спорт» слова Дадонова.

Также он ответил на вопрос, соскучился ли по сборной России.

«Да, конечно. В предыдущем сезоне моя команда не попала в плей-офф, апрель месяц — и сезон закончен. А раньше всегда была возможность еще в сборной поиграть. Надеюсь, что Россия вернется на международные турниры. Но что сделаешь в такой ситуации — принимаю все как есть. Сильно стараюсь не переживать по этому поводу», — добавил хоккеист.

В июне этого года 34-летний россиянин подписал двухлетнее соглашение с «Далласом». Отмечалось, что зарплата хоккеиста будет составлять 2,25 миллиона долларов в год.

Дадонов становился победителем чемпионата мира 2014 года в составе сборной России. Также на его счету серебро и три бронзы мирового первенства.