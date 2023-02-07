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НХЛ

Сегодня, 07:20

«Даллас» по буллитам обыграл «Анахайм», у Гурьянова результативный пас

Сергей Разин
корреспондент
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«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграл «Анахайм» со счетом 3:2.

В составе «Старз» форвард Денис Гурьянов отметился результативной передачей.

После этого матча «Даллас» с 68 очками занимает первое место в Западной конференции, «Анахайм» с 38 очками — на 15-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Анахайм» — 3:2 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Лундквист — 5 (Факса, Марчмент), 8:08 — 1:0. Хинтц — 21 (Гурьянов, Робертсон), 27:35 — 2:0. Сильферберг — 6 (бол., Шаттенкирк, Ватрано), 51:04 — 2:1. Хенрик — 19 (Зеграс), 52:30 — 2:2.

Победный буллит: Сегин.

Вратари: Эттингер — Гибсон.

Штраф: 8 — 20.

Броски: 41 (13+18+6+4) — 34 (11+9+10+4).

Наши: Гурьянов (10.28/1/+2) — Куликов (22.23/2/-1).

7 февраля. Даллас. American Airlines Center.

НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Даллас Старз
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