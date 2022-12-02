Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:28

«Даллас» разгромил «Анахайм» благодаря хет-трику Робертсона

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Даллас» дома разгромил «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0.

В составе «Старз» хет-трик на счету Джейсона Робертсона, еще по одной шайбе забили Джоэл Кивиранта и Уайатт Джонстон.

«Даллас» с 32 очками занимает второе место за Западе. У «Анахайма» 14 очков и последнее место.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Анахайм» — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Голы: Робертсон — 20 (Хинтц, Миллер), 4:13 — 1:0. Робертсон — 21 (бол., Хейсканен, Павелски), 27:43 — 2:0. Кивиранта — 4 (Хейсканен, Сегин), 31:09 — 3:0. Робертсон — 22 (бол., Хейсканен, Хинтц), 41:23 — 4:0. Джонстон — 7 (Хаканпяя), 51:23 — 5:0.

Нереализованный буллит: Бенн (Даллас), 57:31.

Вратари: Эттингер — Столарз.

Штраф: 21 — 13.

Броски: 41 (10+16+15) — 31 (12+10+9).

Наши: Гурьянов (11.53/0/0) — Куликов (17.44/2/0).

2 декабря. Даллас. American Airlines Center. 18012 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Даллас Старз
6
Читайте также
Легендарный канадец перенес второй инсульт в 35 лет. Что с ним будет дальше?
Вратаря сборной Канады и его красавицу жену оскорбляют хорватские фанаты. Чем их разозлили Милан и Снежана Борьян?
Обозреватель предрекла увеличение доходов РФ от продажи нефти после введения потолка цен
«Известия» составили список стран с самым большим риском дефолта
Байден заявил о готовности вести переговоры с Путиным о завершении СВО
Как развивают науку в Египте
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Появилось видео первого гола Костина за «Эдмонтон»

«Монреаль» в гостях обыграл «Калгари»