«Даллас» разгромил «Анахайм» благодаря хет-трику Робертсона

«Даллас» дома разгромил «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0.

В составе «Старз» хет-трик на счету Джейсона Робертсона, еще по одной шайбе забили Джоэл Кивиранта и Уайатт Джонстон.

«Даллас» с 32 очками занимает второе место за Западе. У «Анахайма» 14 очков и последнее место.

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«Даллас» — «Анахайм» — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Голы: Робертсон — 20 (Хинтц, Миллер), 4:13 — 1:0. Робертсон — 21 (бол., Хейсканен, Павелски), 27:43 — 2:0. Кивиранта — 4 (Хейсканен, Сегин), 31:09 — 3:0. Робертсон — 22 (бол., Хейсканен, Хинтц), 41:23 — 4:0. Джонстон — 7 (Хаканпяя), 51:23 — 5:0.

Нереализованный буллит: Бенн (Даллас), 57:31.

Вратари: Эттингер — Столарз.

Штраф: 21 — 13.

Броски: 41 (10+16+15) — 31 (12+10+9).

Наши: Гурьянов (11.53/0/0) — Куликов (17.44/2/0).

2 декабря. Даллас. American Airlines Center. 18012 зрителей.