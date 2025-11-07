«Анахайм» на выезде обыграл «Даллас» и продлил победную серию

«Анахайм» выиграл у «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:5.

У «Старз» Уайатт Джонстон оформил дубль, а также по голу забили Тайлер Сегин, Микко Рантанен и Роопе Хинтц. Нападающий «Дакс» Крис Крайдер забросил две шайбы, а также по одной шайбе на свой счет записали Иан Мур, Каттер Готье, Олен Зеллвегер, Лео Карлссон и Мэйсон Мактавиш.

«Анахайм» набрал 19 очков в 13 матчах и занимает 2-е место в Западной конференции. «Даллас» идет на 6-й строчке — 17 очков в 14 играх.