«Даллас» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

«Анахайм» победил «Даллас» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:5.

За «Дакс» забили Крис Крайдер (дважды), Иан Мур, Каттер Готье, Олен Зеллвегер, Лео Карлссон и Мэйсон Мактавиш, за «Старз» — Уайатт Джонстон (дважды), Тайлер Сегин, Микко Рантанен и Роопе Хинтц.

«Даллас» (17 очков после 14 матчей) занимает шестое место в таблице Западной конференции, «Анахайм» (19 очков после 13 игр) идет на втором месте.

