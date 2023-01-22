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НХЛ

Сегодня, 06:29

«Даллас» победил «Аризону» всухую и вернулся на первое место в Западной конференции

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Даллас» обыграл «Аризону» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

У хозяев сделал дубль Радек Факса, по одной шайбе у Джейми Бенна и Уайатта Джонстона.

Благодаря этой победе «Старз» опередили «Виннипег» (61 очко в 47 играх) и вернулись на первое место в таблице Западной конференции с 63 очками в 48 матчах. «Аризона» занимает 14-ю строчку с 33 очками в 46 встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Аризона» — 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)

Голы: Факса — 5 (Гурьянов, Хаканпяя), 2:36 — 1:0. Бенн — 18 (бол., Робертсон, Хейсканен), 4:52 — 2:0. Факса — 6 (Олофссон, Линделл), 13:17 — 3:0. Джонстон — 12 (Хейсканен, Миллер), 34:32 — 4:0.

Вратари: Эттингер — Ингрэм.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 39 (17+10+12) — 33 (13+11+9).

Наши: Гурьянов (13.23/3/+2) — -.

22 января. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.

Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Даллас Старз
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