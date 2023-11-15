«Даллас» в овертайме победил «Аризону»

«Даллас» на домашнем льду в овертайме обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

В основнове время за «Старз» забили Эса Линделль, Роопе Хинтц и Тайлер Сегин. У «Койотс» отличились Клейтон Келлер, Джейсон Зукер и Лоусон Крауз.

Победный гол в овертайме на счету форварда «Далласа» Мэтта Дюшена. Российский нападающий команды Евгений Дадонов провел на льду 14 минут 14 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-1».

«Даллас» выиграл четвертый матч подряд. Команда занимает третье место на «Западе», набрав 23 очка в 15 играх. «Аризона» находится на девятой строчке (16 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Аризона» — 4:3 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Келлер — 7 (Хейтон), 5:33 — 0:1. Линделл — 1 (Лундквист, Павелски), 17:52 — 1:1. Хинтц — 6 (бол., Хейсканен, Робертсон), 29:32 — 2:1. Зукер — 3 (бол., Маччелли, Мозер), 52:11 — 2:2. Крауз — 6 (Дурзи), 54:26 — 2:3. Сегин — 3 (Дюшен, Сутер), 56:40 — 3:3. Дюшен — 6 (Сегин), 60:42 — 4:3.

Вратари: Эттингер — Веймелка.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 34 (12+6+15+1) — 26 (11+3+10+2).

Наши: Дадонов (14.14/1/-1) — -.

15 ноября. Даллас. American Airlines Center.