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Сегодня, 05:40

«Даллас» обыграл «Айлендерс», Варламов сделал 24 сэйва

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Даллас» переиграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. «Старз» одержали вторую победу подряд на старте сезона, а команда из Нью-Йорка потерпела два поражения.

В этой игре Тайлер Сегин оформил дубль, а также одну шайбу забросил Джейми Бенн.

Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 24 из 26 бросков по своим воротам. Илья Любушкин и Евгений Дадонов из «Старз» результативными действиями не отметились.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Айлендерс» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Сегин — 1 (Марчмент, Дюшен), 7:59 — 1:0. Бенн — 1 (Джонстон), 30:58 — 2:0. Сегин — 2 (п.в., Марчмент, Стил), 58:57 — 3:0.

Вратари: Эттингер — Варламов.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 27 (6+13+8) — 34 (12+7+15).

Наши: Дадонов (15.09/2/+1), Любушкин (20.28/0/0) — Романов (23.56/1/-2), Цыплаков (17.33/2/-1).

13 октября. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.

Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Нью-Йорк Айлендерс

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