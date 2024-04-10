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НХЛ

Сегодня, 05:53

«Даллас» победил «Баффало»

Евгений Козинов
Корреспондент
10 апреля. Даллас — Баффало — 3:2.
Фото USA Today Sports
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«Даллас» обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Российский форвард «Старз» Евгений Дадонов пропустил встречу из-за травмы верхней части тела.

«Даллас» набрал 109 очокв и лидирует в Западной конференции. «Баффало» идет на 13-й строчке в Восточной конференции — 79 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Баффало» — 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)

Голы: Так — 21 (Йокихарью, Байрам), 4:09 — 0:1. Робертсон — 27 (Хинтц), 6:15 — 1:1. Далин — 20 (Пауэр, Кребс), 9:38 — 1:2. Джонстон — 32 (Харли), 23:38 — 2:2. Павелски — 27 (Танев, Харли), 27:08 — 3:2.

Вратари: Эттингер — Луукконен (58:24).

Штраф: 16 — 4.

Броски: 25 (7+12+6) — 21 (5+7+9).

10 апреля. Даллас. American Airlines Center.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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