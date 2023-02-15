«Бостон» в овертайме переиграл «Даллас»

«Бостон» на выезде выиграл у «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. «Старз» потерпели второе поражение подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Бостон» — 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Холл — 16 (Линдхольм, Крейчи), 10:33 — 0:1. Хинтц — 23 (Робертсон, Павелски), 13:11 — 1:1. Робертсон — 34 (Павелски), 24:17 — 2:1. Заха — 12 (Карло, Пастрняк), 50:12 — 2:2. Пастрняк — 39 (Макэвой, Заха), 63:44 — 2:3.

Вратари: Эттингер — Ульмарк.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 31 (6+10+9+6) — 37 (15+9+12+1).

Наши: Гурьянов (9.04/2/0) — -.

15 февраля. Даллас. American Airlines Center. 18 532 зрителя.