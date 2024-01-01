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НХЛ

Сегодня, 08:35

«Даллас» разгромил «Чикаго» со счетом 8:1

Руслан Минаев
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«Даллас» дома разгромил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:1.

У «Старз» 4 (3+1) очка набрал Мэйсон Марчмент, 3 (1+2) очка на счету Тайлера Сегина. У гостей результативной передачей отметился Коннор Бедард.

«Даллас» одержал вторую победу подряд. «Старз» набрали 48 очков и занимают 5-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Чикаго» проиграл второй матч подряд. «Блэкхокс» с 24 очками — на 15-й строчке «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Чикаго» — 8:1 (3:0, 2:0, 3:1)

Голы: Смит — 4 (Стил, Хаканпяя), 11:35 — 1:0. Сутер — 1 (Робертсон, Хейсканен), 17:16 — 2:0. Сегин — 11 (Марчмент, Дюшен), 19:11 — 3:0. Стил — 3 (Робертсон, Хейсканен), 23:43 — 4:0. Марчмент — 11 (бол., Сегин, Лундквист), 32:50 — 5:0. Курашев — 7 (бол., Бедард, Гуттман), 40:39 — 5:1. Хинтц — 15 (Харли, Павелски), 44:46 — 6:1. Марчмент — 12 (Сегин, Дюшен), 54:29 — 7:1. Марчмент — 13 (Линделл, Лундквист), 58:58 — 8:1.

Вратари: Уэджвуд — Мразек (Содерблум, 44:46).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 41 (17+10+14) — 24 (6+9+9).

Наши: Дадонов (13.33/2/0) — -.

1 января. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.

НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Чикаго Блэкхокс
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