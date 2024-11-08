«Даллас» обыграл «Чикаго»

«Даллас» на своем льду выиграл у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Блэкхокс» потерпели второе поражение подряд.

У хозяев голами отметились Тайлер Сегин, Сэм Стил и Логан Станковен. Единственная шайба гостей на счету Тайлера Бертуцци.

«Даллас» с 16 очками занимает 5-е место в Западной конференции. «Чикаго» идет на 13-й строчке — 11 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Чикаго» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Стил — 2 (Стэнковен, Линделл), 11:06 — 1:0. Сегин — 6 (Лундквист, Стил), 30:15 — 2:0. Бертуцци — 5 (бол., Бедард, Донато), 49:00 — 2:1. Стэнковен — 2 (п.в., Бенн), 59:14 — 3:1.

Вратари: Эттингер — Содерблум (58:41 — 59:14).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 40 (16+13+11) — 26 (5+9+12).

Наши: Дадонов (14.45/0/0), Любушкин (16.48/1/+2) — Михеев (14.11/3/0).

8 ноября. Даллас. American Airlines Center.