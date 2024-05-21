Сегодня, 15:00
«Даллас» и «Эдмонтон» сыграют в полуфинальной серии Кубка Стэнли. Первая игра запланирована на пятницу, 24 мая. «СЭ» публикует расписание финала Западной конференции.
03.30. «Даллас» — «Эдмонтон» (первый матч) — в Далласе (США)
03.00. «Даллас» — «Эдмонтон» (второй матч) — в Далласе (США)
«Эдмонтон» — «Даллас» (третий матч) — в Эдмонтоне (Канада)
«Эдмонтон» — «Даллас» (четвертый матч) — в Эдмонтоне (Канада)
При необходимости:
«Даллас» — «Эдмонтон» (пятый матч) — в Далласе (США)
«Эдмонтон» — «Даллас» (шестой матч) — в Эдмонтоне (Канада)
«Даллас» — «Эдмонтон» (седьмой матч) — в Далласе (США)
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