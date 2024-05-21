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Сегодня, 15:00

«Даллас» — «Эдмонтон»: даты и время начала матчей — расписание игр серии плей-офф НХЛ

НХЛ объявила расписание полуфинальной серии Кубка Стэнли
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Джо Павелски.
Фото USA Today Sports
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«Даллас» и «Эдмонтон» сыграют в полуфинальной серии Кубка Стэнли. Первая игра запланирована на пятницу, 24 мая. «СЭ» публикует расписание финала Западной конференции.

Расписание игр серии плей-офф НХЛ между «Далласом» и «Эдмонтоном»

24 мая, пятница

03.30. «Даллас» — «Эдмонтон» (первый матч) — в Далласе (США)

26 мая, воскресенье

03.00. «Даллас» — «Эдмонтон» (второй матч) — в Далласе (США)

28 мая, вторник

«Эдмонтон» — «Даллас» (третий матч) — в Эдмонтоне (Канада)

30 мая, четверг

«Эдмонтон» — «Даллас» (четвертый матч) — в Эдмонтоне (Канада)

При необходимости:

1 июня, суббота

«Даллас» — «Эдмонтон» (пятый матч) — в Далласе (США)

3 июня, понедельник

«Эдмонтон» — «Даллас» (шестой матч) — в Эдмонтоне (Канада)

5 июня, среда

«Даллас» — «Эдмонтон» (седьмой матч) — в Далласе (США)

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НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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