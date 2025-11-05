«Даллас» по буллитам обыграл «Эдмонтон», Подколзин забил один гол

«Даллас» выиграл у «Эдмонтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

В основное время у «Старз» Микко Рантанен оформил дубль и один гол забил Миро Хейсканен, а у «Ойлерз» отличились Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид, а также российский форвард Василий Подколзин. Всего в этом сезоне у 24-летнего россиянина 6 (2+5) очков в 15 играх. Победный буллит на счету Уайатта Джонстона.

«Даллас» набрал 17 очков в 13 матчах и занимает 4-е место в Западной конференции. «Эдмонтон» идет на 6-й строчке — 16 очков в 15 играх.