«Даллас» победил «Филадельфию». Дадонов сделал голевую передачу

Сегодня, 06:01
«Даллас» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Флайерз» потерпели пятое поражение подряд.
Российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов сделал одну голевую передачу.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Филадельфия» — 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)
Голы: Робертсон — 44 (бол., Сегин, Павелски), 19:58 — 1:0. Павелски — 26 (бол., Бенн, Хейсканен), 21:04 — 2:0. Миллер — 6 (Джонстон, Дадонов), 28:53 — 3:0. Робертсон — 45 (Павелски), 30:55 — 4:0. Хэйс — 18 (Типпетт, Ристолайнен), 33:16 — 4:1.
Вратари: Эттингер — Харт.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 30 (8+16+6) — 25 (7+11+7).
Наши: Дадонов (13.16/0/+1) — Проворов (21.17/1/-2).
7 апреля. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.