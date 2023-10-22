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НХЛ

Сегодня, 05:47

«Даллас» в овертайме обыграл «Филадельфию»

Сергей Разин
корреспондент
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«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Филадельфию» со счетом 5:4.

В составе «Старз» 3 (1+2) очка набрал Уайтт Джонстон, Джо Павелски забросил победную шайбу, защитник «Флайерз» Егор Замула завершил встречу с «+2».

После этого матча «Даллас» с 7 очками занимает третье место в Западной конференции, «Филадельфия» с 7 очками — на третьей строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Филадельфия» — 5:4 ОТ (2:2, 1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Джонстон — 1 (Бенн), 4:02 — 1:0. Сегин — 1 (Сутер, Хейсканен), 7:52 — 2:0. Фараби — 3 (Бринк, Кэйтс), 10:12 — 2:1. Конекны — 4 (мен., Кэйтс), 16:36 — 2:2. Хинтц — 2 (Робертсон, Павелски), 20:30 — 3:2. Бенн — 2 (Джонстон), 50:36 — 4:2. Конекны — 5 (мен., Санхейм, Лотон), 51:58 — 4:3. Уокер — 2 (мен., Замула), 52:45 — 4:4. Павелски — 3 (Джонстон), 62:13 — 5:4.

Вратари: Уэджвуд — Эрссон.

Штраф: 9 — 23.

Броски: 25 (7+8+8+2) — 40 (15+14+10+1).

Наши: Дадонов (16.53/2/-1) — Замула (20.43/1/+2).

22 октября. Даллас. American Airlines Center.

НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Филадельфия Флайерз
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