«Калгари» сохранил победный счет в матче с «Далласом»

«Калгари» победил «Даллас» со счетом 6:5 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Огоньки» по ходу матча вели со счетом 6:1, но чуть не растеряли все преимущество.

Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов не набрал очков и заработал показатель полезности «минус 2».

Защитник «Калгари» Никита Задоров провел на льду более 15 минут и отметился 2 бросками, а также 3 силовыми приемами.

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«Даллас» — «Калгари» — 5:6 (1:2, 1:4, 3:0)

Голы: Манджапане — 9 (Баклунд, Коулмэн), 0:25 — 0:1. Льюис — 8 (бол., Уигар, Танев), 8:10 — 0:2. Бенн — 16 (мен., Делландреа), 15:34 — 1:2. Линдхольм — 15 (бол., Тоффоли, Андерссон), 30:54 — 1:3. Кадри — 16 (Юбердо, Стоун), 33:07 — 1:4. Андерссон — 6 (Кадри, Юбердо), 36:38 — 1:5. Танев — 1 (Уигар), 37:57 — 1:6. Сегин — 11 (Робертсон, Павелски), 39:14 — 2:6. Павелски — 13 (Робертсон, Линделл), 47:19 — 3:6. Павелски — 14 (Хейсканен, Сегин), 52:54 — 4:6. Миллер — 3 (Хейсканен), 55:23 — 5:6.

Вратари: Уэджвуд (57:56) — Владарж.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 34 (9+12+13) — 36 (15+13+8).

Наши: Гурьянов (11.13/2/-2) — Задоров (15.04/2/0).

14 января. Даллас. American Airlines Center.